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Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения"

Новости
    05.04.2021, 16:56
Текст:   Козьма Лоханкин

Несмотря на огромную популярность в интернете, песня певицы Манижи для "Евровидения" вряд ли выиграет, считают букмекеры.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агрегатор ставок, шансы представительницы России оценивают всего в 2 процента. Вероятнее всего, считают эксперты контор, Манижа займёт лишь 14 место.

Победу же прочат исполнителю с Мальты - с 18-процентной вероятностью. Далее следуют Швейцария (13%), Франция (11%), Болгария и Италия (по 7%).

"Евровидение-2021" пройдёт в этом году вживую, но в урезанном формате. Манижа выступит в первом полуфинале 18 мая. Финал состоится 22 мая.

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