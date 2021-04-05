Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения"

Несмотря на огромную популярность в интернете, песня певицы Манижи для "Евровидения" вряд ли выиграет, считают букмекеры.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агрегатор ставок, шансы представительницы России оценивают всего в 2 процента. Вероятнее всего, считают эксперты контор, Манижа займёт лишь 14 место.

Победу же прочат исполнителю с Мальты - с 18-процентной вероятностью. Далее следуют Швейцария (13%), Франция (11%), Болгария и Италия (по 7%).

"Евровидение-2021" пройдёт в этом году вживую, но в урезанном формате. Манижа выступит в первом полуфинале 18 мая. Финал состоится 22 мая.