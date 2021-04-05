Гильдия актеров назвала лауреатов своей премии

В воскресенье Гильдия киноактеров США раздала свои ежегодные премии. Вся информация о призерах-2021, включая номинантов, доступна на сайте мероприятия.
И картина там следующая:
Лучший актерский состав - "Суд над Чикагской семеркой"
Лучшая мужская роль - Чедвик Боузан ("Ма Рейни: Мать блюза")
Лучшая женская роль - Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")
Лучшая мужская роль второго плана - Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия")
Лучшая женская роль второго плана - Юн Ё Чжон ("Минари")
Как видим, всё максимально "политкорректно".
В телевизионном сегменте картина такая:
Лучший актерский состав в драме - "Корона"
Лучшая мужская в драме роль - Джейсон Бэйтмен ("Озарк")
Лучшая женская роль в драме - Джиллиан Андерсон ("Корона")
Лучший актерский состав комедии - "Шиттс Крик"
Лучшая мужская роль в комедии - Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
Лучшая женская роль в комедии - Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме - Марк Руффало ("Я знаю, что это правда")
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме - Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")
Также были отмечены каскадерские команды фильма "Чудо-женщина: 1984" и сериала "Мандалорец".
Гильдия киноактеров США создана в 1933 году. Свою премию профсоюз учредил в 1995-м. В этом году награды были вручены в 27-й раз.