Гильдия актеров назвала лауреатов своей премии

В воскресенье Гильдия киноактеров США раздала свои ежегодные премии. Вся информация о призерах-2021, включая номинантов, доступна на сайте мероприятия.

И картина там следующая:

Лучший актерский состав - "Суд над Чикагской семеркой"

Лучшая мужская роль - Чедвик Боузан ("Ма Рейни: Мать блюза")

Лучшая женская роль - Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")

Лучшая мужская роль второго плана - Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия")

Лучшая женская роль второго плана - Юн Ё Чжон ("Минари")

Как видим, всё максимально "политкорректно".

В телевизионном сегменте картина такая:

Лучший актерский состав в драме - "Корона"

Лучшая мужская в драме роль - Джейсон Бэйтмен ("Озарк")

Лучшая женская роль в драме - Джиллиан Андерсон ("Корона")

Лучший актерский состав комедии - "Шиттс Крик"

Лучшая мужская роль в комедии - Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Лучшая женская роль в комедии - Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме - Марк Руффало ("Я знаю, что это правда")

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме - Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")

Также были отмечены каскадерские команды фильма "Чудо-женщина: 1984" и сериала "Мандалорец".

Гильдия киноактеров США создана в 1933 году. Свою премию профсоюз учредил в 1995-м. В этом году награды были вручены в 27-й раз.