Сотрудники ФСИН надели электронный браслет на блогера Эдварда Била

Напомним, в отношении блогера возбуждено уголовное дело после аварии на Смоленской площади в Москве. Блогер находился за рулем автомобиля, который выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. В результате серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем "Фольксвагена".

Позже появилась информация со ссылкой на столичный департамент транспорта, что спровоцировавший ДТП автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам. С начала года на этом автомобиле совершено более 400 нарушений скоростного режима.

Тверской районный суд Москвы в качестве меры пресечения назначил блогеру запрет определенных действий. Это достаточно новая мера. Она заключается в том, что суд накладывает на подследственного определенные ограничения. Данная мера может применяться как вместе с домашним арестом, так и самостоятельно. В случае с Эдвардом Билом, суд не стал отправлять его под домашний арест, но запретил выходить из дома с 20:00 до 08:00, общаться с участниками судопроизводства без разрешения следователя, получать и отправлять корреспонденцию, в том числе через интернет.

Также блогеру нельзя вообще ни с кем общаться в Сети и при помощи любых других средств связи, посещать массовые мероприятия, управлять автомобилем и другим транспортом. Так что карьера Эдварда Била как блогера, как минимум, приостановлена на какое-то время.