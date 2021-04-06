Пострадавшая в аварии с блогером в Москве женщина вышла из комы

Получившая серьезные травмы в аварии, устроенной блогером Эдуардом Билем (в сети известен как Эдвард Биль), Мария Артемова вышла из состояния комы. Об этом сообщил ее муж Константин.

"Положительная динамика есть. Нельзя сказать, что все хорошо, и она завтра уже пойдет на работу, но все идет получше. Из комы она вышла. Пока меня к ней не пустили", - сказал супруг пострадавшей, чьи слова приводит телеканал "360".

Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце столицы. Биль, управляя автомобилем Audi, по непонятным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с несколькими транспортными средствами. Артемову, саму находившуюся за рулем, экстренно госпитализировали, она находилась в реанимации. По итогам происшествия возбуждено уголовное дело, на виновника наложен запрет определенных действий сроком на два месяца.