Расстрелявший на Невском студента СПбГУ мог взять пистолет у полицейского

В Петербурге при расследовании уголовного дела о расстреле студента СПбГУ на Невском проспекте следователи пришли к неожиданным выводам: они полагают, что травматический пистолет, из которого был убит юноша, взяли у полицейского.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, сейчас задержан оперуполномоченный группы оперативного розыска. Сотрудника полиции подозревают в том, что в апреле прошлого года он передал пистолет, изъятый в рамках проверки у других лиц, своему знакомому, работнику фирмы по оформлению документов на Невском проспекте.

По версии следствия, именно из этого травматического пистолета сотрудник компании выстрелил в голову 26-летнему студенту СПбГУ в июне прошлого года. Молодой человек заказал в фирме справку, а когда пришел ее забирать, произошел конфликт. В результате работник фирмы вывел парня на крыльцо, выходящее на Невский проспект и выстрелил молодому человеку в голову.

Больше недели врачи боролись за жизнь студента, но оказались бессильны - молодой человек скончался.

Нападавший был задержан. Он не стал отрицать своей вины и заявил, что выстрели случайно, в порыве эмоций. То, что сразу после выстрела он ушел, мужчина объяснил сложным душевным состоянием.

Сейчас следователи выясняют, что связывало оперуполномоченного и сотрудника фирмы, деятельность которой, к слову, уже вызвала большие вопросы - установлено, что контора занималась оформлением медкнижек, люди перечисляли деньги, но сами документы так и не получали. В отделы полиции Центрального района Петербурга поступило не меньше десяти заявлений от обманутых граждан.

Между тем, сам полицейский категорически отрицает свою причастность к этому делу.

Пока оперуполномоченный находится под стражей. Ему продлили срок задержания на 72 часа.