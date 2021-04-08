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08.04.2021 04:07
Рубрика: Происшествия

Студентов СахГУ после гибели двух человек от тока расселят в хостелы

Текст: Юлия Гарднер

Студенты Сахалинского государственного университета, которых перевели на дистанционное обучение после трагедии в вузе, начнут поэтапно возвращать к очному обучению. Сейчас решается, где они будут проживать и с какого числа начнутся пары.

На Сахалине проверили общежития после гибели студентов от удара током

- Сначала выйдут студенты первых и выпускных курсов, а потом, поэтапно, - все оставшиеся. Это временное решение. Мы понимаем, что Сахалинский госуниверситет остро нуждается в комфортном, безопасном, современном общежитии, - приводятся на сайте правительства региона слова губернатора Валерия Лимаренко.

Пока размещать иногородних учащихся будут в общежитиях региональных техникумов и колледжей, соцучреждениях, гостиницах и хостелах.

В перспективе у вуза может появиться студенческий городок, отметил Лимаренко.

Напомним, 26 марта в общежитии университета два студента 18 и 19 лет погибли от удара током. Обвинение в рамках возбужденного уголовного дела предъявили директору департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса вуза и главе университета.

После ЧП выяснилось, что вся проводка в общежитии в плохом состоянии. Пока идет ремонт, учащихся перевели на дистанционное обучение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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