Студентов СахГУ после гибели двух человек от тока расселят в хостелы

Студенты Сахалинского государственного университета, которых перевели на дистанционное обучение после трагедии в вузе, начнут поэтапно возвращать к очному обучению. Сейчас решается, где они будут проживать и с какого числа начнутся пары.

- Сначала выйдут студенты первых и выпускных курсов, а потом, поэтапно, - все оставшиеся. Это временное решение. Мы понимаем, что Сахалинский госуниверситет остро нуждается в комфортном, безопасном, современном общежитии, - приводятся на сайте правительства региона слова губернатора Валерия Лимаренко.

Пока размещать иногородних учащихся будут в общежитиях региональных техникумов и колледжей, соцучреждениях, гостиницах и хостелах.

В перспективе у вуза может появиться студенческий городок, отметил Лимаренко.

Напомним, 26 марта в общежитии университета два студента 18 и 19 лет погибли от удара током. Обвинение в рамках возбужденного уголовного дела предъявили директору департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса вуза и главе университета.

После ЧП выяснилось, что вся проводка в общежитии в плохом состоянии. Пока идет ремонт, учащихся перевели на дистанционное обучение.