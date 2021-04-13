Глава РАН: Новую российскую станцию на замену МКС создадут после 2025 года

"Очень важной программой, которая сейчас будет финансироваться, будет программа РОСС - это создание Российской орбитальной служебной станции​​​. Мы очень надеемся, что финансирование на нее тоже пойдет", - сказал Сергеев. Он высказал надежду, что вскоре после 2025 года эта программа будет реализована.

Как сообщает ТАСС, вопрос целесообразности продолжения участия России в проекте МКС обсуждался на совещании по космосу у президента РФ Владимира Путина 12 апреля. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Действительно, говорилось на совещании о том, что МКС и наш отечественный сегмент не вечные. Конструкция устает со временем, рано или поздно потребуется принимать окончательное решение. Целесообразность продолжения этой работы, проработка этого вопроса действительно была вчера акцентирована в ходе совещания", - сказал Песков.

В январе 2021 года совет РАН по космосу рекомендовал пересмотреть сроки полета МКС из-за неизбежного увеличения трат на поддержание ее эксплуатации и приступить к разработке РОСС. В феврале "Роскосмос" упомянул в своих документах, опубликованных на сайте госзакупок, возможность создания российской орбитальной станции.

Еще в октябре прошлого года заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев на "Днях космической науки" рассказал, что Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет состоять из пяти модулей: базового, целевого производственного, модуля материального обеспечения, модуля-платформы для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, коммерческого модуля, где могут размещаться четыре туриста. В модуле для туристов предполагается установить два больших иллюминатора. Кроме того, там будет доступ к Wi-Fi.

Интересно, что по конфигурации новая станция будет схожа с легендарной станцией "Мир", которая отработала на орбите 15 лет и была затоплена в 2001 году. Как говорят, все модули для РОСС могут быть выведены на орбиту с помощью ракет-носителей "Ангара-А5". Эти модули планируется создать на базе научно-энергетического модуля МКС. Предполагается, что к новой станции будет регулярно пристыковываться производственный модуль-лаборатория.

Еще ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказал мнение, что Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции. "Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции", - заявил он. По его словам, пока не ясно, какой она будет, международной или национальной, посещаемой или обитаемой. Но техническая подготовка должна начаться уже сейчас. Почему - понятно. Напомним, еще в мае 2017 года Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер России, поручил "Роскосмосу" проработать вопрос создания альтернативы МКС.

Проект по созданию независимой российской орбитальной станции не утвержден, параметры его финансирования также не определены, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он отметил, что проект может войти в большую комплексную программу в сфере космоса, но его параметры должны пройти процессы согласования. "О скором начале работы говорить рано", - сказал источник.

5 апреля руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что срок работы МКС могут продлить на 2030-е годы. "Дальше у нас в планах думать о завершении работы МКС, хотя до 2030-го, может чуть больше, мы планируем осуществлять ее эксплуатацию с плавным завершением программы", - сказал Соловьев.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года. 4 марта заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения "Энергии" Юрий Гидзенко сообщил, что "на верхних уровнях" принято решение о продлении срока работы станции до 2028 года.

Между тем во вступительном слове на заседании президиума РАН Александр Сергеев обозначил важность международного сотрудничества в космосе: "Космос продемонстрировал то, что сотрудничество великих держав в космосе приводит к существенной разрядке сложной геополитической ситуации. Поэтому, конечно, международное сотрудничество в космосе ни в коем случае нельзя прекращать. Наоборот, его надо расширять".