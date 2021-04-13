Как страдает от оползней экономика волжских городов

Нижний Новгород в 1221 году и Симбирск в 1648 году появились как пограничные крепости, а потому отцы-основатели разместили их на высокой горе. Крутые склоны, местами переходящие в отвесные обрывы, были дополнительной защитой. Во всяком случае, ни тот ни другой город ни разу не были взяты врагами. Но теперь крутые склоны, а точнее периодически случающиеся оползни грунта, наносят экономике этих областных столиц вред, возможно, сравнимый с вражеской осадой.

Нагрузка к красивому виду

Нижний Новгород и Ульяновск славятся потрясающими видами с высокого берега Волги на заволжские дали. Но увы, это же обстоятельство регулярно оборачивается большой бедой: в информационной повестке сообщения об оползнях появляются с досадной регулярностью.

Прошлый год в Нижнем не стал исключением: сильные весенние дожди так размыли склон, что в буквальном смысле вниз поползли видовые точки города. В марте, еще до ливней, огромный пласт грунта сошел на Похвалинском съезде. Из-за этого пришлось не на один день перекрыть проезжую часть, а это, на минуточку, одна из важных транспортных артерий нагорных районов города. На устранение последствий, по сообщению городской администрации, потребовалось около 500 машин песка. Причиной назвали утечку воды в аварийном доме, который пришлось даже снести. А в склон забили несколько десятков бетонных свай, которым предстоит удерживать грунт в дальнейшем.

Еще один оползень - судя по многочисленным фотографиям нижегородцев, куда более внушительный - сошел прямо под кремлевскими стенами на Зеленском съезде. В том же дождливом мае сильно размыло грунт на Окском съезде. Часть земли провалилась и на набережной Федоровского - одной из главных видовых точек "столицы закатов". Под угрозой тогда оказался памятник Жюлю Верну, буквально балансировавший над обрывом. На устранение последствий потребовалось не менее 41 миллиона рублей.

В Ульяновске ровно пять лет назад, в апреле 2016 года, произошел крупный оползень, уничтоживший грузовую дорогу. Она ведет к мосту через Волгу, который соединяет правобережную часть города с Заволжским районом. К старому ("Императорскому") мосту Ульяновска спускаются две подъездные дороги-серпантина, которые местные жители за их извилистость называют "восьмерками". Одна "восьмерка" легковая, другая - грузовая. Сначала поползла "грузовая восьмерка", и пока размышляли, перекрывать ли проезжую часть, оползень разросся до грандиозных размеров, и большой участок дороги сполз в овраг. Дорогу восстановили осенью того же года, но еще долго не решались пустить по ней грузовой транспорт.

Причины и последствия

Главная причина оползней, естественно, природа. Человек может только ускорить или замедлить процессы.

Пять лет назад ульяновцы винили жилую 24-этажку, под которую в том году забивали сваи. Застройщики кивали на проходящую под склоном железную дорогу: поезда раскачали косогор. Муссировалась версия, что посодействовал сброс в овраг под дорогой снега с городских трасс и тротуаров. Обилие талой воды, дескать, и спровоцировало сход насыпного (не коренного) грунта, по которому и проходила "восьмерка".

В Нижнем Новгороде грешат на отсутствующую или неработающую ливневую канализацию. Из-за этого каждый сильный ливень превращается для Нижнего Новгорода в стихийное бедствие. Вторую причину называют экологи - это постоянное скашивание травы и выкорчевывание кустарников на склонах. Корни растений могли бы хоть как-то сдерживать почву.

Есть в северной части Ульяновска осыпающийся обрыв, известный как "разрез Милановского" по фамилии геолога, в 1930-е годы изучавшего местные отложения мелового периода и внесшего объект в научные справочники. Тогда здесь были дикие лесные места. Сейчас рядом с разрезом - технический университет и жилые кварталы. Еще в 2015 году представитель МБУ "Управление инженерной защиты" предупреждал: уступ оползневой зоны продвигается вглубь города со скоростью 3-4 метра в год. В апреле 2016 года обрыв приблизился к жилью сразу на 12 метров, обвалилась земля на площади 300 квадратных метров.

Сейчас задуманы работы по "выполаживанию", а попросту засыпке разреза Милановского. Для этого объект в 2018 году лишили статуса памятника природы регионального значения. А 30 марта первый заместитель начальника МБУ "Управление гражданской защиты города Ульяновска" Андрей Тамбовский на совещании в мэрии доложил об очередных, пока "незначительных", подвижках грунта в этом месте.

Нужны деньги

В Ульяновске на противооползневые работы в 2021 году заложено чуть более двух миллионов рублей. Между тем лишь на первоочередные противооползневые работы, по оценкам специалистов, нужно 37 миллионов рублей. А на инженерные изыскания и проектные работы на самых опасных участках требуется 200 миллионов.

В Нижнем Новгороде мэрия на укрепление склонов в этом году планирует потратить более 14 миллионов рублей. Речь идет об обслуживании всего трех локаций: Зеленского и Похвалинского съездов, а также Лыковой дамбы. Возможно, этого достаточно, чтобы не тратить втрое больше на устранение последствий, как в прошлом году.

Тем временем

На минувшей неделе в Нижнем Новгороде по подозрению в получении крупной взятки задержан директор МКУ "Управление инженерной защиты территорий". Как сообщили в СК по Нижегородской области, речь идет о выполнении аварийно-спасательных работ на склоне Похвалинского съезда в прошлом году. По версии следствия, в мае подрядная организация выполнила требуемые услуги, но оплату получила не сразу. За это с июня по ноябрь 2020 года подозреваемый требовал от них взятку в виде услуг имущественного характера: стройматериалы для своего дома, а также прислать экскаватор. И только после этого подписал документы о выполненных работах и оплате. Стоимость этой взятки составила 220 тысяч рублей. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.