Звезды на парте: Зачем школьники заново открывают астрономические законы

Астрономы уже давно не носят остроконечные колпаки со звездами и длинные мантии. И все равно это самые загадочные на свете ученые. Они всю жизнь решают задачи, у многих из которых нет ответов.

В космос - по конкурсу

В процесс поиска этих ответов с головой погружены ученики единственной в России Астрофизической школы "Траектория". Сейчас у 44 старшеклассников со всей России очная смена в Подмосковье, на базе Звенигородской обсерватории Института астрономии РАН. Очные встречи школьников запланированы два раза в год. Остальное время ребята занимаются онлайн по специально разработанной программе: изучают физику, астрономию, математику, английский язык. В этом году добавилось программирование.

Словом, это полноценная профильная учеба, которая длится 3 года, с 9 по 11 класс. Зачисление в школу - по конкурсу: чтобы поступить, нужно пройти тесты по физике, математике, сделать творческое задание по астрономии и написать эссе. Всего на конкурс в этом году поступило более 200 заявок со всей России.

"Особенность школы - настоящая научная работа, тему каждый выбирает так, чтобы заниматься ей в течение всей школы, - рассказывает исполнительный директор фонда "Траектория" Михаил Юрик. - Наши ребята - школьники, уже увлеченные астрономией или только решившие поглубже познакомиться с этой наукой. Кроме занятий, исследований, они встречаются с настоящими учеными, знакомятся с разными обсерваториями - в России и за рубежом. Понятно, что в 9, да даже в 10 классе еще сложно сделать совершенно осознанный выбор будущей профессии. Мы помогаем сориентироваться. И никого не держим: понял, что не твое - спокойно отчисляйся".

Фото: Мария Агранович

И такие случаи были. В первый набор (2016-2019 г. г.) полностью школу осилили только 28 ребят из 45. Не всем по силам совмещать обычную школу и дополнительные занятия - все-таки старшие классы и нагрузка большая.

ВАУ-эффект

Астрономия вернулась в школы всего 4 года назад, но этот предмет, пока, как правило, ведут учителя физики. Это, по словам директора школы "Траектория", научного сотрудника Курчатовского института Степана Санникова, лучший вариант.

"Когда в 2017 году появился приказ о возвращении уроков астрономии в школьную программу, за это, кроме учителей физики и, например, математики, приходилось браться преподавателям иностранного языка или обществознания, - вспоминает Степан Сергеевич. - Но и сейчас уроки астрономии есть, а программы подготовки учителей по этому предмету нет. Физикам порой не хватает квалификации. Астрономия, конечно, тесно связана с физикой, но все же это отдельная наука".

В астрошколе "Траектория" с ребятами занимаются преподаватели из МГУ и научных институтов РАН. Измерить с помощью карандашей, линеек и бумаги расстояние до воображаемой Луны на другом конце класса, не сходя с места? Нет ничего невозможного для юных астрофизиков. Несколько команд по 4-5 человек "колдуют" над столами: рисуют проекции, прищуривают глаза, примеряют расстояние.

Фото: Мария Агранович

"Сейчас найдут решение методом паралакса - это основной способ найти расстояние между небесными телами", - говорит научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга Антон Бирюков. Это он придумал для ребят такой практикум. Еще одно задание - самостоятельно открыть законы планетарного движения Кеплера. А еще - в ясную ночь понаблюдать за звездами через ВАУ - высокоточную астрономическую установку, что стоит в специальном павильоне Звенигородской обсерватории. Установка гигантская: уже один ее вид - это вау-эффект.

Завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Дмитрий Вибе немного "сбивает" наши восторги: оказывается, сегодня никого не удивишь открытием новых звезд или астероидов. "Это уже не научное достижение, - говорит ученый. - Таких небесных тел миллиарды, отслеживает их сегодня уже не человеческий глаз, а автоматика".

Но и без этого загадок во Вселенной хватает. Что сегодня на переднем крае науки? Эволюция Вселенной, темная материя, нейтронные звезды, поиск жизни на других планетах - вот тренды современной астрономии.

Задача по бесконечности

Организаторы астрошколы рады всем ученикам, но предупреждают: школа точно не подойдет ребятам, "заточенным" на участие в олимпиадах. Более того, здесь вас уж точно не подготовят к ЕГЭ.

"Наша задача - показать школьникам, как устроена наука, почему этим заниматься интересно и перспективно, научить исследовать, создавать проекты, искать решения, но не всегда их находить, - говорит Степан Санников. - Олимпиада - это четкие алгоритмы, задания с конкретными ответами на скорость. Мы не занимаемся бесконечным решением задач. Но бесконечно ищем решения".

Первый выпуск школы состоялся в 2019 году. Выпускники поступили в ведущие вузы: МГУ, МФТИ, МИФИ, РУДН. Не все выбрали именно астрономическую специализацию. Но астрошкола и знания, полученные здесь, точно не были лишними.

Кстати, многие выпускники "Траектории" сейчас вернулись в школу тьюторами - помогают нынешней смене. Например, Артем Запорожец окончил астрофизическую школу в 2019 году, сейчас второкурсник астрономического отделения физфака МГУ. А Дмитрий Шорин сейчас учится на втором курсе Физтехшколы прикладной математики и информатики МФТИ. Астрошкола научила его любить науку. "Ученые - лучшие люди в мире", - сказал Дмитрий.

"Говорят, миру нужно не более 40 астрофизиков в год, - отмечает Михаил Юрик. - Мы рады, если наши выпускники идут в астрономию. Но даже если кто-то из них пойдет в химию, например, или займется программированием, это тоже прекрасный результат. Главное, чтобы молодой человек определил, где ему интересно. Мы помогаем это понять".