"Дочка" Great Wall представила Cyber Tank 300 - гибрид "Гелика" и УАЗа

На автосалоне в Шанхае состоится презентация новой модели Cyber Tank 300 - концептуального внедорожника, созданного на базе Tank 300, дебютировавшего прошлым летом под маркой Wey.

Попытаемся структурировать. У Great Wall есть суббренд Wey, под которым выпускаются премиум-кроссоверы для молодёжной и состоятельной аудитории. Летом неожиданно для всех Wey презентует рамный внедорожник Tank 300 на унифицированном с Haval H9 шасси. По последним данным, эта несостыковка в маркетинговом позиционировании будет ликвидирована: Great Wall выпустит Tank 300 под новым суббрендом, который так и станет называться - Tank.

Для чего Tank подготовил Cyber-версию "трёхсотого" внедорожника, не совсем понятно. Вряд ли стоит рассматривать её в качестве предварительного просмотра перед запуском в серийное производство.

Концепт отличается от оригинальной модели решёткой радиатора с оригинальным рисунком и светящейся полосой, бампером, делающим автомобиль похожим на зайца-робота из "Ну, погоди!"… или на Mercedes-AMG G-Class (W463). Также Cyber Tank 300 получил "люстру" во фронтальной части крыши, спойлер, накладки на крылья, реформированный задний бампер и контейнер в форме суперэллипса. Символ в форме буквы Y остаётся пока загадкой.

Салон не отличается от серийного Tank 300 ничем, кроме белоснежной отделки с огромным количеством хромированных элементов. На центральной секции руля расположен логотип нового суббренда Tank.

Двигатель, как ожидается, достался концепту тоже от серийной модели: 227-сильная двухлитровая "турбочетвёрка". Пару ей составляет 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Премьера Cyber Tank 300 состоится 19 апреля 2021 года.

Фото: www.autohome.com.cn