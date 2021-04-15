Наталья Сергунина: Дни исторического и культурного наследия пройдут в Москве с 18 апреля по 31 мая

Традиционные Дни исторического и культурного наследия, которые пройдут в столице в 21-й раз, возвращаются к традиционному формату проведения экскурсий. Горожане смогут посетить уникальные исторические места в компании экскурсоводов и москвоведов. Часть мероприятий пройдет онлайн - видео с мастер-классами и экскурсиями разместят на YouTube-канале Мосгорнаследия.

Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала: "В экскурсионную программу этого года включено около 90 объектов, в том числе те, что были отреставрированы недавно. Среди них Дом Наркомфина и Северный речной вокзал. Всего с 18 апреля по 31 мая пройдет больше 200 экскурсий. Кроме того, организаторы готовят краеведческий диктант и исторический онлайн-марафон".

Регистрация на часть экскурсий уже открылась на сайте "Узнай Москву" в разделе "Дни наследия". Участники проекта смогут посетить особняк Морозова в Подсосенском переулке, особняк Шехтеля на Большой Садовой улице, усадьбу Васильчиковой на Гоголевском бульваре, Дом Центросоюза и усадьбу Барышникова на Мясницкой улице, а также многие другие объекты. Санитарные меры, включая социальную дистанцию и маски - обязательное условие всех экскурсий и мастер- классов.