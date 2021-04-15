Следствие просит отправить под арест убийцу Альберта Рыжего

В Хорошевский суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матлаба Султанова, подозреваемого в убийстве и незаконном обороте оружия.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Хорошевского суда, следствие просит назначить Султанову стражу на два месяца до 12 июня. Там также добавили, что подозреваемый доставлен в суд, но время заседания еще не назначено.

Султанова задержали почти сразу после убийства 12 апреля в фитнес-клубе в жилом комплексе "Алые Паруса" Али Гейдарова, известного в криминальных кругах как Альберт Рыжий. Момент убийства и самого киллера, который даже не прятал лицо, попали на камеры наблюдения в фитнес-клубе. Задержанный уже заявил следствию, что на убийство он пошел якобы из-за того, что Рыжий оскорблял его по телефону.