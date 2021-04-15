Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Цветы и рукопожатие: вспоминания читательницы о встрече с Гагариным

Фото: Из архива Любови Маливер
Фото: Из архива Любови Маливер
Народный проект "Российской газеты" "Мой Гагарин" продолжается. Читатели присылают в редакцию редкие фотографии с Юрием Гагариным, которые есть только в их семейных альбомах. Вот, в частности, какое письмо мы получили:

"В нашей семье в рамочке стоит фотография: школьница преподносит цветы первому космонавту. Это 30 мая 1966 года, город Людиново Калужской области. Я, Любовь Маливер, училась в третьем классе средней школы № 3. И мне поручили вручить цветы Юрию Алексеевичу Гагарину: я была отличницей. Церемония проходила на центральной площади. Все в памяти. Чувство праздника. Гагарин взял цветы, пожал мне руку и с улыбкой сказал: "Спасибо".

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости
К юбилею полета Юрия Гагарина читатели "РГ" делятся неизвестными фото первого космонавта

Этот момент запечатлел фотокорреспондент газеты "Людиновский рабочий" Геннадий Головков, который тогда снимал фоторепортаж о приезде Гагарина на встречу с избирателями: первый космонавт был кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по Смоленскому избирательному округу, куда входили Смоленская, Брянская и Калужская области.

Как это было, Геннадий Головков рассказал на страницах "Российской газеты". Я прочла его заметку, и тоже решила отправить фото для народного проекта "Мой Гагарин".

Поделиться
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости
#Просто космос #История открытия #Мой Гагарин

К юбилею полета Юрия Гагарина читатели "РГ" делятся неизвестными фото первого космонавта

Фото: Из архива Наталии Ерофеевой
#История открытия #Мой Гагарин

Что пожелал Наташеньке Ерофеевой первый космонавт

Фото: Федор Рыбко
#История открытия #Мой Гагарин

Как Юрия Гагарина встречали в Париже - фото

#Просто космос #История открытия #Мой Гагарин

Народный проект

Фото: Из архива Геннадия Соснина
#История открытия #Мой Гагарин

Фото: Как встречали Гагарина в "Артеке"

Фото: Из архива Бориса Зумакулова
#История открытия #Мой Гагарин

Фото: Гагарин с делегатами съезда ВЛКСМ из Кабарино-Балкарии

Фото: Из личного архива Виктора Калашникова
#История открытия #Мой Гагарин

"РГ" встретилась с однокурсником Юрия Гагарина по Саратовскому аэроклубу