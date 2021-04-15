Цветы и рукопожатие: вспоминания читательницы о встрече с Гагариным

"В нашей семье в рамочке стоит фотография: школьница преподносит цветы первому космонавту. Это 30 мая 1966 года, город Людиново Калужской области. Я, Любовь Маливер, училась в третьем классе средней школы № 3. И мне поручили вручить цветы Юрию Алексеевичу Гагарину: я была отличницей. Церемония проходила на центральной площади. Все в памяти. Чувство праздника. Гагарин взял цветы, пожал мне руку и с улыбкой сказал: "Спасибо".

Этот момент запечатлел фотокорреспондент газеты "Людиновский рабочий" Геннадий Головков, который тогда снимал фоторепортаж о приезде Гагарина на встречу с избирателями: первый космонавт был кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по Смоленскому избирательному округу, куда входили Смоленская, Брянская и Калужская области.

Как это было, Геннадий Головков рассказал на страницах "Российской газеты". Я прочла его заметку, и тоже решила отправить фото для народного проекта "Мой Гагарин".