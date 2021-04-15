Suzuki рассказала о планах в России на ближайшие годы

Сегодня состоялась пресс-конференция Suzuki, в рамках которой компания рассказала о планах в России.

Модельный ряд Suzuki в России представлен внедорожником Jimny, кроссоверами SX4 и Vitara. Jimny стоит от 1 759 000 до 1 969 000 рублей, SX4 - от 1 609 000 до 2 059 000 рублей, Vitara - от 1 509 000 до 2 059 000 рублей.

В 2020 году японская марка реализовала на российском авторынке 8000 автомобилей. Доля России в европейских продажах увеличилась до 4,1%. При этом в прошлом году Suzuki отгрузила дилерам около 5500 экземпляров Vitara. Остальное количество (примерно поровну) приходится на Jimny и SX4. В текущем году Suzuki планирует продать уже 10000 машин, а в 2022 году - 13000 автомобилей.

Что касается появления новых моделей и различных модификаций, то в компании пообещали раскрыть детали по мере поступления информации.

Ожидается, что Suzuki привезёт в Россию спецверсию Vitara. Также не исключается выход компактного кроссовера Ignis.

Кстати говоря, Suzuki Motor скоро начнёт производить в Индии пятидверный вариант Jimny. Часть из выпущенных внедорожников будет предназначена для экспорта на другие рынки.

По предварительным данным, Suzuki Jimny для Европы может получить гибридную силовую установку. Но выводить подобные модели на российский авторынок компания в ближайшее время не планирует.