Полиция проверит заявление Смольного о пожаре на "Невской мануфактуре"

В Невском районе Петербурга полиция начала проверку в связи с заявлением комитета по государственному использованию и охране памятников о пожаре на "Невскому мануфактуре", сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Напомним, руководство КГИОП обратилось в полицию еще в день пожара. Дело в том, что здание сгоревшей фабрики "Невская мануфактура" является памятником регионального значения.

В самом факте пожара представители комитета видят уничтожение или повреждение объектов культурного наследия.

Сейчас сами обстоятельства пожара изучает Следственный комитет. При тушении, напомним, погиб один пожарный, еще трое его коллег пострадали. Руководство компании арестовано, по данным СК и МЧС в здании не соблюдались требования пожарной безопасности.