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14.04.2021 21:02
Рубрика: Происшествия

Гендиректор "Невской мануфактуры" арестован на два месяца

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Решением Невского районного суда генеральный директор компании "Невская мануфактура", главный корпус которой не могут потушить уже больше двух суток, Максим Макеев арестован на два месяца.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, сам Макеев просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, но суд удовлетворил ходатайство следкома.

Фото: Андрей Бессонов/РИА Новости
В Петербурге третий день тушат здание "Невской мануфактуры"

Вопросов к Макееву у следователей, на самом деле много. Напомним, 12 апреля в Петербурге загорелось здание главного корпуса "Невской мануфактуры" на Октябрьской набережной. Огонь распространился настолько стремительно, что за несколько часов площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров. Пожар тушили по пятому, самому высокому уровню сложности.

По данным следствия, в здании, где были деревянные перекрытия, собственник не соблюдал требований пожарной безопасности. Очаг возгорания с большой долей вероятности находился в цехе по производству резиновых лодок. На таких производствах должна быть установлена автоматическая система пожаротушения, но пока неизвестно, в каком состоянии она была.

При тушении пожара один спасатель погиб, еще трое огнеборцев получили ожоги.

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