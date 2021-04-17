Глава СК РФ поощрил медалью врачей из Благовещенска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подписал приказ о поощрении ведомственной медалью "Доблесть и отвага" врачей кардиохирургического центра Амурской медицинской академии.

"Несмотря на ЧП, медики не бросили пациента и продолжили проводить сложную операцию", - сообщается на сайте СК.

Ранее сообщалось, что 2 апреля в медучреждении произошел пожар. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. В это время в больнице делали сложную операцию на сердце. Хирурги не прерывали ее, пока пожарные боролись с огнем. Медицинское вмешательство прошло успешно, пациента уже выписали.

Реставрация кардиоцентра в Благовещенске начнется в 2022 году.