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18.04.2021 01:52
Рубрика: В мире

Пушков посоветовал госдепу США сделать паузу и не мешать Байдену

Словесная дуэль между Москвой и Вашингтоном продолжается. Ответ США на вводимые Россией контрсанкции прокомментировал сенатор Алексей Пушков. "Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс. А не то саммит, который планирует Байден, точно не состоится, - написал политик в Twitter.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Пушков также посоветовал сотрудникам госдепа обращать внимание на то, что говорит их непосредственный начальник - хозяин Белого дома заявил о стремлении Вашингтона к деэскалации.

Напомним, 15 апреля Соединенные Штаты ввели новые ограничительные меры против Москвы. Также было объявлено о выдворении из страны десяти российских дипломатов. Спустя сутки МИД РФ внес в черный список восемь граждан США, которым запрещен въезд на территорию России.

Ответные меры России - часть публичной дипломатии. "Это предупреждение другим зарубежным любителям наносить вред нашей стране, как уже известным, так и потенциальным", - добавил Пушков.

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