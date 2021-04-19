В Краснодаре застройщик ответит в суде за 54 сгоревшие квартиры

В Краснодаре завершилось расследование уголовного дела в отношении застройщика, который возвел многоэтажный дом в Музыкальном микрорайоне города с многочисленными нарушениями. Когда 13 сентября 2020 года из-за замыкания проводки в высотке начался пожар, эти нарушения способствовали распространению огня, уничтожившего в итоге 54 квартиры, сообщили в региональном СК.

Как писала "РГ", пламя охватило 4,4 тысячи квадратных метров. Из дома эвакуировали 300 человек. Фактически выгорел весь седьмой этаж. Человеческих жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям спасателей. Полыхающую высотку показали по всем центральным телеканалам страны. Десятки семей в одночасье оказались без крова над головой.

После этого пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя - руководителя строительной компании. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).

"По данным следствия, в период с 2011 по 2012 год обвиняемый осуществлял застройку многоквартирного дома с жилыми и нежилыми помещениями по улице Российской, в котором после получения права собственности реализовал квартиры гражданам, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Седьмой этаж дома вместо технического был оборудован под жилые помещения. Это было сделано в нарушение требований противопожарной безопасности. Как пояснили в ведомстве, на этаже отсутствовали брандмауэры между отсеками подъездов, а внутренний объем помещений разделялся от чердачного только посредством натяжного потолка из ПВХ. Эти нарушения способствовали беспрепятственному распространению огня в ночь на 13 сентября 2020 года и привели к полному уничтожению жилых помещений и причинению имущественного ущерба.

Причиной же возгорания стало замыкание электрического провода сплит-системы. Оттуда пламя распространилось в подкровельное пространство, а затем из-за отсутствия противопожарных преград - по всей площади этажа.

Сейчас всем жильцам уничтоженного седьмого этажа дома предоставлено новое жилье.

Сообщается, что обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Вместе с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры это уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.