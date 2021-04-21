Почему провалился проект европейской Суперлиги

Суперлига мертва?

Формально нет, хотя из 12 клубов-основателей Суперлиги ее официально покинули уже девять: английские "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", итальянские "Милан" и "Интер", а также испанский "Атлетико". К выходу из проекта близка "Барселона".

Таким образом, позиции Суперлиги обороняют фактически лишь два клуба - мадридский "Реал" и итальянский "Ювентус". Впрочем, один из главных идеологов нового турнира, президент "Юве" Андреа Аньелли, уже публично признался, что не верит в перспективы своего детища. "Этот турнир стал бы лучшим в мире, но нет. Не думаю, что Суперлига все еще может состояться", - цитирует итальянского функционера BBC.

Почему провалилась Суперлига?

Инициаторам нового турнира, скорее всего, казалось, что они проделали большую подготовительную работу. Провели масштабное аналитическое исследование, показавшее упадок интереса к футболу в мире, заручились поддержкой могущественных спонсоров. На выходе же получился сырой и непривлекательный для абсолютного большинства проект. Боссы Суперлиги явно прогадали с поспешной подачей турнира, а также недооценили силу общественного мнения. Против нового соревнования резко выступили примерно все: УЕФА, ФИФА, топ-5 национальных лиг, правительства соответствующих стран, фанаты, причем, в первую очередь, самих клубов-основателей.

Руководство Суперлиги в качестве одной из своих целей заявляло стремление подстроиться под запросы новообращенных болельщиков (по его данным, 40 процентов мужчин в возрасте от 15 до 24 лет футболом не интересуются), но не учло позицию болельщиков нынешних. В результате в Ливерпуле, Лондоне, Манчестере прошли протестные акции с участием тысяч фанатов, которых не смутили даже коронавирусные запреты.

Выглядит так, что именно мнение болельщиков стало решающим для английских грандов. Слоган "Футбол для болельщиков" никогда не был так близок к реальности, как в эти дни. Вслед за фанатами начали высказываться игроки отколовшихся клубов и тоже не в пользу Суперлиги. Сохранять верность новообразованному турниру в условиях тотального неприятия не имело никакого смысла.

УЕФА победил?

Со стороны кажется именно так. Президент УЕФА Александр Чеферин в нынешней ситуации - король, по-отечески принимающий блудные клубы обратно в лоно. В самих грандах назревают большие перемены. По неофициальной информации, варианты с продажей клубов рассматривают американские владельцы "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", явно рассчитывавшие получить большой куш от запуска Суперлиги. По окончании сезона "МЮ" покинет один из идеологов нового турнира, вице-президент клуба Эд Вудворд, были сообщения об отставке Аньелли (не подтвердились). Говорят, что "Реалу" запретят участие в еврокубках, если свой пост сохранит президент "сливочных" Флорентино Перес.

Однако единство УЕФА и всех остальных против взбунтовавшихся клубов говорит и об испуге, который вызвало образование Суперлиги. Все-таки именно гранды генерируют 80 процентов выручки, которую получают УЕФА и национальные футбольные лиги от проведения своих турниров. Неслучайно, по неофициальной информации, УЕФА предлагал большие деньги английским топам, лишь бы они вернулись обратно. Кроме того, на фоне новостей о Суперлиге появились сообщения, что УЕФА намерен увеличить бюджет Лиги чемпионов до 4 млрд евро, а в перспективе и до 7 (спонсор Суперлиги был готов выделить 3,25 млрд). Это тоже можно рассматривать фактически, как уступку топ-клубам.

Наконец, новый формат Лиги чемпионов, который вступит в силу в 2024 году - ни что иное, как шаг навстречу топ-клубам. Согласно реформе, количество участников турнира увеличится до 36, причем гранды получат дополнительные возможности пробиться в Лигу чемпионов, даже если не смогут отобраться туда напрямую. Все клубы проведут минимум по десять матчей, причем система устроена так, что сильнейшие будут играть с сильнейшими. А значит, вырастут и доходы. Что касается распределения этих самых доходов, говорят, окончательного решения нет до сих пор: УЕФА и топ-клубы по-прежнему ведут переговоры.