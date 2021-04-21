Силуанов оценил объем средств на инициативы из Послания

По словам Силуанова, социальные инициативы обойдутся в 400 миллиардов рублей за два года: 270 миллиардов - в 2021 году и 130 миллиардов - в 2022 году. Эти траты не несут инфляционных рисков, поскольку финансирование будет производиться в рамках тех денег, которые есть в федеральном бюджете, без дополнительных инструментов привлечения средств на рынке, уточнил министр финансов.

Ранее в ежегодном Послании Федеральному собранию Путин обнародовал ряд инициатив по поддержке семей с детьми. Так, в том числе, на детей от восьми до шестнадцати лет из неполных семей будет назначена выплата в 5650 рублей, семьям с детьми школьного возраста в августе выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, а половина стоимости путевок при поездках детей в летние лагеря будет возвращена родителям.

По оценке Силуанова, наибольший объем из заложенных на социальные инициативы средств пойдет на августовские выплаты на школьников - это около 170 миллиардов рублей.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию