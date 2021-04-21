Владелец "Ливерпуля" извинился перед болельщиками за вступление в Суперлигу

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри обратился к болельщикам клуба после решения о выходе из Суперлиги. Он извинился за участие в проекте. Ранее клуб вместе с другими представителями Англии объявил о выходе из Суперлиги после того, как свое недовольство выразили болельщики и ряд спонсоров.

"Я приношу извинения всем болельщикам "Ливерпуля" за урон, который я нанес в последние 48 часов. Этого проекта не будет без поддержки со стороны болельщиков. Никто никогда не думал по-другому в Англии. За эти 48 часов вы очень четко дали понять, что его не будет. Мы услышали вас. Я услышал вас", - заявил он.

Генри отдельно извинился перед главным тренером команды Юргеном Клоппом, а также футболистами "Ливерпуля", которые также выступили против создания Суперлиги. При этом всю вину владелец клуба взял на себя, добавив, что и в будущем мнение болельщиков будет играть ключевое значение.

В ночь на среду создатели Суперлиги заявили о приостановке этого проекта, а ранее все шесть представителей Английской премьер-лиги вышли из состава участников турнира.