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22.04.2021 15:14
Рубрика: Власть

Шойгу: Внезапная проверка войск на юге и западе России завершена

Текст: Александр Степанов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу войскам быть в готовности к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития ситуации в районах учений НАТО Defender Europe. Об этом Шойгу заявил в Крыму на совещании об итогах действий войск в ходе учений Южного военного округа и ВДВ.

Он подчеркнул, что военные внимательно отслеживают действия НАТО в районе будущих учений. По словам Шойгу, в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии сейчас созданы координационные центры, которые обеспечивают встречу войск НАТО и грузов. Одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье. Сейчас в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости www.ria.ru
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Ранее Шойгу заявлял, что учения Defender Europe являются самыми масштабными за последние 30 лет. В целом, говоря о действиях НАТО в регионе, Шойгу подчеркнул, что военная активность блока значительно усилилась. "Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки", - сказал Шойгу.

Говоря об учениях российских войск на полигоне Опук, министр отметил, что войска успешно отработали весь комплекс задач по обеспечению военной безопасности южных границ России. Он отметил, что цели внезапной проверки были достигнуты полностью. "В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу. Им приказано приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, а также провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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