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К касту сериала про Оби-Вана присоединилась актриса из "Скуби-Ду!"

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    23.04.2021, 15:59
Текст:   Богдан Бобров

В актерском составе сериала про Оби-Вана Кеноби для Disney+ очередное пополнение.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает Deadline, к касту присоединилась актриса Майя Эрскин, в портфолио которой озвучка мультфильмов "Скуби-Ду!" и "Конь БоДжек".

Какая роль будет отведена артистке? пока не сообщается, но она должна появиться как минимум в трех эпизодах.

Новое шоу по "Звездным войнам" расскажет о судьбе знаменитого джедая через 10 лет после "Мести Ситхов".

К титульной роли вернется Юэн Макгрегор, также в сериале сыграет Хейден Кристенсен в образе Энакина Скайуокера.

Дата премьеры сольного проекта об Оби-Ване пока не называется.

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