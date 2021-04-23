К касту сериала про Оби-Вана присоединилась актриса из "Скуби-Ду!"

В актерском составе сериала про Оби-Вана Кеноби для Disney+ очередное пополнение.
Как сообщает Deadline, к касту присоединилась актриса Майя Эрскин, в портфолио которой озвучка мультфильмов "Скуби-Ду!" и "Конь БоДжек".
Какая роль будет отведена артистке? пока не сообщается, но она должна появиться как минимум в трех эпизодах.
‘Star Wars: Obi-Wan Kenobi’ casts ’PEN15’s Maya Erskine in a supporting role— Fandom (@getFANDOM) April 22, 2021
The series is due to start shooting this month
(via @DEADLINE | https://t.co/0JqqBpOfeE) pic.twitter.com/2EOFBXO44c
Новое шоу по "Звездным войнам" расскажет о судьбе знаменитого джедая через 10 лет после "Мести Ситхов".
К титульной роли вернется Юэн Макгрегор, также в сериале сыграет Хейден Кристенсен в образе Энакина Скайуокера.
Дата премьеры сольного проекта об Оби-Ване пока не называется.