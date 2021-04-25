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25.04.2021 19:05
Рубрика: Власть

В Госдуме призвали Чехию извиниться перед РФ

Текст: Татьяна Замахина

Заявление президента Чехии Милоша Земана доказывает отсутствие у Чехии оснований для обвинений в адрес РФ. И властям этой страны следует извиниться за предыдущие решения. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Ранее чешский лидер признал, что достаточных доказательств участия российских спецслужб во взрыве на складе боеприпасов во Врбетице нет

После заявления Земана относительно расследования взрыва во Врбетице Чехии стоит принести извинения России, в частности, за высылку дипломатов, заявил Слуцкий журналистам. Это, по его словам, следует сделать, если в Праге сохранились остатки самостоятельности в принятии решений.

В целом же обвинения в адрес России, считает политик, служили информационной завесой для отвлечения внимания мирового сообщества от попытки госпереворота в Беларуси.

Однако, по его оценке, теперь на восстановление диалога с Москвой могут уйти годы. Среди недостатков он отметил прекращение переговоров по поставкам вакцины "Спутник V".

Во всей этой ситуации, резюмировал Слуцкий, проигравшей оказалась именно чешская сторона, которой был дан жесткий и оперативный ответ со стороны России.

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