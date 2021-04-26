Китай пообещал поддержать Россию на фоне усиления западных санкций

Власти КНР окажут поддержку России на фоне ужесточения западных санкций. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Мы решительно против применения односторонних санкций", - цитирует его ТАСС. По словам дипломата, Китай и Россия будут поддерживать друг друга по вопросам защиты государственного суверенитета.

Он также назвал односторонние американские санкции проявлением гегемонии. Пекин, в частности, надеется, что Россия и США смогут устранить разногласия "на принципах взаимного уважения", также отметил Ван Вэньбинь.

Обострение российско-американских отношений произошло после резонансного интервью президента США Джозефа Байдена. Кроме того, в середине апреля американский лидер подписал указ о новых санкциях против Москвы, что повлекло за собой симметричный ответ. Сейчас послы обоих государств отозваны домой для консультаций.