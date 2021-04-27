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27.04.2021 14:03
Рубрика: Легковые авто

Renault откажется от новых дизельных двигателей

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

В прошлом году технический директор Renault Жиль Ле Борн заявлял о том, что французский автопроизводитель останавливает проекты по созданию новых дизельных двигателей. Теперь глава компании Лука де Мео не только подтвердил эту информацию, но и рассказал о планах по отношению к силовым агрегатам.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Итак, Renault окончательно прекращает инвестировать в разработку дизельных моторов следующего поколения. Как сообщает Automotive News со ссылкой на генерального директора Renault Group Луку де Мео, вместо этого производитель планирует лишь адаптировать существующую линейку двигателей.

Модернизированные агрегаты станут соответствовать экологическому стандарту Евро-7, который должен вступить в силу через четыре года.

Отказ от инвестиций в создание новых дизелей поможет компании сократить расходы. При этом Renault сосредоточится на гибридных и электрических силовых установках.

Отметим, что уже многие автопроизводители заявили о сворачивании проектов по разработке традиционных бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания. К примеру, General Motors к 2035 году перестанет выпускать машины на бензине и дизеле. Похожие планы озвучили в Volkswagen и Audi.

#Renault