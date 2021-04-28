Владельцев сгоревшей "Невской мануфактуры" оштрафовали на 80 тысяч рублей

В Петербурге мировой суд оштрафовал на 80 тысяч рублей владельцев здания фабрики "Невская мануфактура" за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Напомним, возгорание на фабрике началось 12 апреля.

Пожар тушили по пятому, самому высшему номеру сложности в течение нескольких дней. При борьбе с огнем погиб один спасатель. Руководители "Невской мануфактуры" арестованы.

Здание фабрики на Октябрьской набережной городскому управлению МЧС было знакомо хорошо. На протяжении последних семи лет там постоянно выявляли нарушения правил пожарной безопасности. В частности, в здании отсутствовала автоматическая система пожаротушения, были проблемы с сигнализацией.

Фасад здания, построенного в конце XIX века был кирпичным, а все перекрытия - деревянными. Ежегодно руководство компании получало представление об устранении нарушений, но ничего не менялось. Мировой суд должен был в очередной раз рассматривать дело "Невской мануфактуры" 12 апреля, но тогда заседание перенесли из-за пожара.