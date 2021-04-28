Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.04.2021 17:58
Рубрика: Легковые авто

Seltos прошел очередной краш-тест: он безопаснее большинства конкурентов

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Китайская версия Kia Seltos, которая именуется на рынке Поднебесной KX3, показала отличный результат в тестах C-NCAP, на порядок обойдя по безопасности своих конкурентов.

Фото: www.thekoreancarblog.com
Названа дата выхода нового Kia Sportage

Методика C-NCAP предусматривает смещённый удар на скорости 64 км/ч, то есть это испытание совпадает с Euro NCAP, но вот краш-тест с полным перекрытием проводится на скорости не 56, а всего лишь 50 км/ч. По итогам всех испытаний Kia KX3 получил максимальные 5 звёзд, набрав в сумме 85,8%, которые сложены из показателей защиты водителя и пассажиров - 86,72%, пешеходов - 73,53%, работы активных систем безопасности - 93,56%.

Таким образом, как пишет Autohome, Kia KX3 по итогам C-NCAP оказался значительно безопаснее своих конкурентов, средний балл которых составляет 65,7%.

Максимальное количество баллов кроссовер корейской марки получил за работу ESC, ассистентов экстренного торможения и за уровень защиты ног пешеходов.

Отметим, что в разных странах Kia KX3/Seltos отличается конфигурацией и набором электронных ассистентов безопасности.

Например, индийская версия кроссовера набрала в рейтинге Global NCAP только три звезды, в то время как по итогам краш-тестов Австралийского независимого агентства ANCAP модель получила пять звёзд, также Seltos мог бы стать отличником в тестах американского Страхового института IIHS, методика испытаний которого является самой жёсткой, но подвела оптика.

Фото: Пресс-служба C-NCAP.
Фото: Пресс-служба C-NCAP.
#Kia