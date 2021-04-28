Seltos прошел очередной краш-тест: он безопаснее большинства конкурентов

Китайская версия Kia Seltos, которая именуется на рынке Поднебесной KX3, показала отличный результат в тестах C-NCAP, на порядок обойдя по безопасности своих конкурентов.

Методика C-NCAP предусматривает смещённый удар на скорости 64 км/ч, то есть это испытание совпадает с Euro NCAP, но вот краш-тест с полным перекрытием проводится на скорости не 56, а всего лишь 50 км/ч. По итогам всех испытаний Kia KX3 получил максимальные 5 звёзд, набрав в сумме 85,8%, которые сложены из показателей защиты водителя и пассажиров - 86,72%, пешеходов - 73,53%, работы активных систем безопасности - 93,56%.

Таким образом, как пишет Autohome, Kia KX3 по итогам C-NCAP оказался значительно безопаснее своих конкурентов, средний балл которых составляет 65,7%.

Максимальное количество баллов кроссовер корейской марки получил за работу ESC, ассистентов экстренного торможения и за уровень защиты ног пешеходов.

Отметим, что в разных странах Kia KX3/Seltos отличается конфигурацией и набором электронных ассистентов безопасности.

Например, индийская версия кроссовера набрала в рейтинге Global NCAP только три звезды, в то время как по итогам краш-тестов Австралийского независимого агентства ANCAP модель получила пять звёзд, также Seltos мог бы стать отличником в тестах американского Страхового института IIHS, методика испытаний которого является самой жёсткой, но подвела оптика.

Фото: Пресс-служба C-NCAP.