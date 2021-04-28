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СМИ: Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет продолжение

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    28.04.2021, 11:58
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Несмотря на весьма сдержанный приём у критиков (42 процента "свежести" на Rotten Tomatoes), фильм "Годзилла против Конга" показал отнюдь не самые скверные результаты в мировом прокате и стал вторым по сборам в четвёрке фильмов Вселенной монстров Legendary.

Фото: kinopoisk.ru
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Так что, сообщает THR, компания пока не спешит хоронить франшизу, хотя такие разговоры ходят ещё со времени провала второй "Годзиллы".

По данным инсайдера, студия ведёт переговоры с режиссёром ленты "Годзилла против Конга" Адамом Вингардом. Предположительное название предположительного сиквела - "Сын Конга".

Ранее сообщалось, что Вингард снимет сиквел "Без лица".

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