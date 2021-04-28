СМИ: Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет продолжение

Несмотря на весьма сдержанный приём у критиков (42 процента "свежести" на Rotten Tomatoes), фильм "Годзилла против Конга" показал отнюдь не самые скверные результаты в мировом прокате и стал вторым по сборам в четвёрке фильмов Вселенной монстров Legendary.

Так что, сообщает THR, компания пока не спешит хоронить франшизу, хотя такие разговоры ходят ещё со времени провала второй "Годзиллы".

По данным инсайдера, студия ведёт переговоры с режиссёром ленты "Годзилла против Конга" Адамом Вингардом. Предположительное название предположительного сиквела - "Сын Конга".

Ранее сообщалось, что Вингард снимет сиквел "Без лица".