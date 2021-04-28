Внедорожники УАЗ начнут выпускать в Африке

В декабре 2020 года представители эфиопской компании Bazra Motors посетили Ульяновский автозавод для изучения вопроса о поставках машинокомплектов. Визит делегации прошёл не зря. Компании подписали соглашение об организации производства российских автомобилей на территории Эфиопии (Восточная Африка).

В рамках соглашения планируется не только запустить сборку, но и развивать продажи с последующим техническим обслуживанием продукции УАЗа. Достигнутые договоренности предусматривают выпуск внедорожников крупноузловым методом на площадке Bazra Motors в городе Комболча (штат Амхара).

С конвейера будут сходить следующие модели: "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер" и "Буханка". При этом в будущем линейку пополнят специальные версии УАЗов, разработанные в соответствии со спецификой рынка Эфиопии.

Поставка первой партии из 64 машинокомплектов намечена на август текущего года. Предприятие намерено выйти на проектную мощность (3000 единиц в год) до конца 2023 года.

Отметим, с 2000 года в Эфиопию было поставлено свыше 1200 автомобилей УАЗ. За всё время существования завода на территорию восточноафриканской страны было отправлено 5260 машин.

Ранее сообщалось о том, что в Иране стартовали "живые" продажи УАЗа "Патриот". Первая партия внедорожников уже раскуплена и в Чили. Модель также появится на североамериканском авторынке.