Маркировка лекарств работает стабильно и позволяет контролировать цены

Цены на жизненно важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) в 2020 году возросли на 4,9%, сообщил на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

На нерегулируемом сегменте рынка рост составил почти 8%. "Сдерживание именно роста цена на список ЖНВЛП обеспечило нам эффективное управление и доступность", - отметил министр, подчеркнув, что управлять запасами лекарств и контролировать качество лекарственной терапии помогает система маркировки. Сегодня она, по словам Мурашко, работает в штатном режиме.

Спрос на контроль над лекарственным обеспечением вырос в период пандемии. Как показала практика, гибкость системы маркировки позволяет подстраивать ее под изменяющие потребности. В частности, маркировка вакцин от коронавируса дает возможность отслеживать объемы и количество произведенных препаратов, по каким медучреждениям они распределяются. Код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути.

Это часть цифровой трансформации здравоохранения, о которой заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев рассказал на конференции "IT Government Day 2021". По его словам, ведомство создало сервис по вакцинации, который стал "тестовым полигоном для опробования цифровых вещей" - маркировки вакцины для ее отслеживания, записи на вакцинацию на портале Госуслуг и выдачи прививочных сертификатов.

В Минздраве отмечают, что благодаря системе маркировки стало легче прогнозировать потребность в лекарствах и оперативно реагировать на нехватку тех или иных препаратов в регионах. "Мы знаем, сколько у нас пациентов и сколько им требуется лекарств. Поэтому, если в регионе есть пациенты, но нет лекарств, мы всегда можем поправить ситуацию", - отмечал Михаил Мурашко на Гайдаровском форуме в январе.

Причем возможность прогнозирования предусмотрена и для производителей, которые имеют доступ к информации о движении своих препаратов. На ее основе они могут анализировать остатки своей продукции на рынке. Согласно законодательству, это должно быть реализовано для эмитентов кодов маркировки. Реализация такого функционала позволит фармкомпаниям не только анализировать поставки, но и прогнозировать производство.

На фоне ажиотажного спроса на лекарства во время пандемии в ноябре прошлого года для производителей, импортеров, оптовиков, розницы и медучреждений система была переведена в уведомительный режим. Такое решение позволило автоматически достраивать за компании цепочки движения лекарств и анализировать поступающие данные.

Как рассказали "РГ" в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки), в аптеках более 97% операций оформлялось по стандартным схемам, а в больницах - почти 100%. Это значит, что после завершения действия уведомительного режима ничего нестандартного не произойдет. "Отрасль повысила качество работы в системе и безболезненно перейдет на полноценный формат работы после выхода из упрощенного режима, после 1 июля. При этом для аптек и медорганизаций режим останется упрощенным бессрочно", - подчеркивают в ЦРПТ.

С ноября по февраль были изучены типичные ошибки компаний для их минимизации, модифицировано взаимодействие с информационной системой Росздравнадзора при вводе лекарств в оборот. С ведущими компаниями проведен эксперимент по строгой прослеживаемости, а с 25 января для фармкомпаний доступно нагрузочное тестирование.

Сейчас обработка подавляющей части документов в системе маркировки лекарств занимает не более 10 минут. Однако в марте ЦРПТ запустил масштабное обновление сервисов, которое позволит еще больше ускорить обработку документов.

Для полноценной работы важно, что уже определена ответственность компаний за корректную работу с маркировкой, и ответственность ЦРПТ за стабильное функционирование системы. Это закреплено закреплено соглашением о государственно-частном партнерстве, договорами между оператором и производителями лекарств и нормами Гражданского кодекса.

Продолжается развитие общего рынка лекарственных средств ЕАЭС. До 1 июля 2021 года фармацевтические производители Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана могут регистрировать новые лекарства по национальной процедуре. После этой даты (в России - уже с 1 января 2021 года) новые лекарственные препараты могут быть зарегистрированы только в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, утвержденными Решением Совета ЕЭК № 78 от 3 ноября 2016 года.

По словам экспертов, из-за того, что Россия первая ввела маркировку лекарств, ее распространение в ЕАЭС будет проходить легче. Сейчас в РФ уже регистрируются регистрационные удостоверения ЕАЭС. А в странах-соседях есть производства, которые наладили маркировку и отправляют лекарства в Россию, для них процессы отработаны. Маркировка лекарств пока в пилоте только в Казахстане, в нем участвуют в том числе российские предприятия.