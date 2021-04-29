Песков ответил на вопрос о возможности продления нерабочих дней после 10 мая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает об инициативе о возможном продлении нерабочих дней после 10 мая. "Мне неизвестно об этом", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько это вероятно.

Напомним, 23 апреля Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно. В документе подчеркивается, что данные меры приняты "в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции" и для укрепления здоровья граждан Российской Федерации.