Самый модный кроссовер Geely резко подорожал в России

Кроссовер Geely Tugella за первые три месяца 2020 года разошелся тиражом в 200 экземпляров, и те, кто планировал приобрести эту машину, но по какой-то причине отложил покупку, теперь наверняка испытывают шок. Автомобиль внезапно подорожал на 300 тысяч рублей. Это примерно 12% от первоначальной стоимости.

Цена модного кросс-купе составляет теперь 2,7-2,8 млн рублей в зависимости от комплектации. Среди китайских моделей, представленных в РФ, дороже на данный момент только две - минивэн GAC GN8 и большой внедорожник Haval H9. Первый обойдется в топовой комплектации в 3,5 млн рублей. Да, это не ошибка - столько теперь могут стоить машины из Китая.

Отметим, что в версии Flagship кроссовер Tugella имеет довольно богатое оснащение. У него 2-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 238 л.с. с максимальным крутящим моментом 350 Нм и 8-диапазонный "автомат" Aisin. Эта связка позволяет машине ускоряться до 100 км/ч за 6,9 секунды. На каждые 100 км мотору требуется 8,1 литра топлива. Полный привод реализован с помощью электрогидравлической муфты BorgWarner. Водитель может выбирать из пяти различных режимов вождения.

В списке функционального оснащения есть цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга за разметкой, подогрев зоны покоя "дворников", руля и сидений сзади, беспроводная зарядка, охлаждаемый и подогреваемый подстаканник, вентиляция передних сидений и двухзонный климат-контроль с функцией очистки воздуха.

Напомним, что сейчас Geely предлагает в России четыре кроссовера - Tugella, Atlas, Coolray и Emgrand X7. В третьем квартале 2021 года линейку пополнит модель Atlas Pro, а в 2022-м - новый флагман KX11, который в Китае называют "лонг-версией" Tugella.