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30.04.2021 01:38
Рубрика: Общество

Экипаж МКС изолировал отсек, из которого утекает воздух

Космонавты на Международной космической станции закрыли до июля люк в отсек российского модуля "Звезда", в котором имеется утечка воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

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Сообщается, что промежуточная камера модуля "Звезда" будет изолирована до прибытия на станцию очередного грузового корабля "Прогресс МС-17", запуск которого намечается на 30 июня, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что найти места утечки воздуха на станции помогла смекалка экипажа и использование бытовых веществ: пенопластовых шариков, ниток, полосок бумаги, чаинок из пакетика чая, то есть легких предметов, которые могут притянуться к трещинам в корпусе модуля "Звезда".

Впервые незначительную утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года, а через год космонавты обнаружили две трещины в промежуточной камере модуля "Звезда" и недавно их заделали. Утечка уменьшилась в два раза. Чтобы компенсировать падение давление воздуха на станции из-за нее, на МКС регулярно требуется закачивать воздух, азот и кислород, запасы которых доставляются с Земли на грузовых кораблях.

Общество Космос

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