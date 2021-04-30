Фото: главную героиню новых "Трансформеров" сыграет темнокожая актриса

Горе на улице белого гетеросексуального меньшинства крепнет: обнародовано имя главного героя новых, "этнически правильных" "Трансформеров", точнее - героини.

Согласно Deadline, по центру повествования, анонсы которого изначально выглядели так себе, выступит 30-летняя чернокожая актриса Доминик Фишбэк.

Ее вы знаете по недавнему чемпиону разного рода киновручений "Иуда и черного Мессии", где женщина сыграла Дебору Джонсон, а также по сериалу "Двойка".

Critics Choice Awards 2021

🤍 pic.twitter.com/pVAholEZce — Dominique Fishback (@Domfishback) March 8, 2021

Ранее, напомним, стало известно, что в касте проекта уже значится другой цветной актер - это Энтони Рамос ("Гамильтон", "Звезда родилась"). Что примечательно, Рамос и Фишбек представлены как близкие друзья, работавшие над театральной пьесой еще в колледже.

Режиссер будущего опуса Paramount - чернокожий постановщик второго "Крида" Стивен Кейпл-младший. Первую версию сценария, которую сейчас перерабатывают, написал Джоби Харольд ("Меч короля Артура").

She was so good in Project Power & she’s phenomenal in Judas And The Black Messiah! Paramount is getting the perfect cast for Transformers! pic.twitter.com/ncNnvhptft — Josh❤️ Mortal Kombat & TFATWS #BlackLivesMatter (@supermangeek101) April 29, 2021

Съемки намечено начать летом. Премьера - 2022-й. Действие картины развернется в той же вселенной, что и "Бамблби".