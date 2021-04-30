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Фото: главную героиню новых "Трансформеров" сыграет темнокожая актриса

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    30.04.2021, 16:24
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Горе на улице белого гетеросексуального меньшинства крепнет: обнародовано имя главного героя новых, "этнически правильных" "Трансформеров", точнее - героини.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Согласно Deadline, по центру повествования, анонсы которого изначально выглядели так себе, выступит 30-летняя чернокожая актриса Доминик Фишбэк.

Ее вы знаете по недавнему чемпиону разного рода киновручений "Иуда и черного Мессии", где женщина сыграла Дебору Джонсон, а также по сериалу "Двойка".

Ранее, напомним, стало известно, что в касте проекта уже значится другой цветной актер - это Энтони Рамос ("Гамильтон", "Звезда родилась"). Что примечательно, Рамос и Фишбек представлены как близкие друзья, работавшие над театральной пьесой еще в колледже.

Режиссер будущего опуса Paramount - чернокожий постановщик второго "Крида" Стивен Кейпл-младший. Первую версию сценария, которую сейчас перерабатывают, написал Джоби Харольд ("Меч короля Артура").

Съемки намечено начать летом. Премьера - 2022-й. Действие картины развернется в той же вселенной, что и "Бамблби".

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