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30.04.2021 13:25
Рубрика: Власть

Песков: Сокращение январских праздников не обсуждается

Текст: Кира Латухина
Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

Вопрос сокращения новогодних каникул не обсуждается, никаких решений на этот счет не было, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также напомнил, что нерабочие дни в мае обусловлены борьбой с коронавирусом - который пока не побежден.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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На вопрос, сократят ли январские каникулы в связи с долгими майскими пресс-секретарь президента ответил, что не знает, и что у него нет такой информации. "Никаких решений на этот счет не принималось", - подчеркнул он. "Нет, ничего не обсуждается на этот счет", - добавил Песков.

"Но гуляем мы все-таки не ради того, чтобы гулять, а по рекомендациям наших специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент, - напомнил пресс-секретарь президента. - И на фоне того, что коронавирус пока не побежден и все-таки эпидемия пока так или иначе продолжается, она не ушла полностью". "Вряд ли подлежат компенсации дальнейшей эти дни, которые объявлены", - считает он.

У Пескова нет информации о том, что в ряде регионов все же решили работать в объявленные главой государства нерабочие дни. Журналист привел в пример Калининград, и пресс-секретарь президента предложил обратиться к руководству Калининграда. "Мне неизвестно, чтобы там были региональные документы, объявляющие это рабочими днями", - сказал он.

Говоря о "сухом законе" в Тыве, Песков заметил, что "в указе президента этого нет, но в данном случае региональное руководство реализует свои полномочия". У глав регионов достаточно широкий круг полномочий и это на их усмотрение, уточнил он.

Сам пресс-секретарь президента проведет майские праздники в "смешанном режиме": "Буду отдыхать, потом буду немножко заниматься делами". Традиционных брифингов для журналистов тоже пока не будет, конечно, если не появится для этого особая необходимость.

Напомним, 23 апреля Владимир Путин подписал указ, согласно которому майские выходные продлятся в этом году десять дней - с 1 по 10 мая включительно. Дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими. Глава государства согласился объединить первые и вторые майские праздники и сделать дни между ними нерабочими в ответ на просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой. В указе отмечено, что данные меры приняты "в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции" и для укрепления здоровья россиян.

Отметим, что ранее вице-премьер России Татьяна Голикова попросила работодателей выполнить решение президента о введении нерабочих дней с 4 по 7 мая. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести майские праздники в кругу семьи. По ее словам, это позволит стабилизировать ситуацию с COVID-19.

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