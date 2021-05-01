В Ставропольский край, где накануне в ДТП погибли пять и пострадали девять детей, прибыли московские врачи.

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, восемь девочек размещены в трех больницах Ставрополя, четверо из них находятся в очень тяжелом состоянии. "Из Волгограда приехали родители и родственники пострадавших и погибших детей, все размещены в гостиницах, с ними работают психологи, оказывают помощь иные специалисты", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос о переводе части детей в столичные клиники. Одну девочку сегодня выписали, специализированная медицинская помощь ей не потребовалась.

Напомним, ДТП произошло вчера на автодороге Р-216. В микроавтобусе из Волгограда в Черкесск ехали девочки-баскетболистки. Согласно предварительным данным полиции, неудачный маневр легкового автомобиля привел к тому, что впереди идущему КамАЗу пришлось резко тормозить. Большегруз опрокинулся и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом.

Возбуждено два уголовных дела по статьям УК РФ "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В Волгоградской области 3 мая объявлено траурным днем.