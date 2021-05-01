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01.05.2021 06:27
Рубрика: Экономика

В России заработала новая формула расчета цены бензина

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Скорректированный демпфирующий механизм на топливо начнет работать в России с первого мая. Он позволит улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в России в пределах инфляции.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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В рамках скорректированного механизма индикативная цена бензина будет снижена на четыре тысячи рублей по сравнению с действующей ставкой до конца 2021 года. В 2022 году снизить цену планируется на 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой, пишет ТАСС.

С 1 января 2023 года власти проиндексируют индикативную цену бензина на три процента. Кроме того, планируется снизить с пяти до трех процентов ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу начиная с 1 января 2022 года. В результате объем компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям вырастет. Расходы на корректировку демпферного механизма из бюджета составят 350 миллиардов рублей.

Ранее вице-премьер Александр Новак пояснял, что корректировка механизма потребовалась из-за изменения макроэкономических условий и роста нефтяных цен. Демпфирующий механизм будет работать в обе стороны: бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен на топливо, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов, когда работа на внутренний рынок выгоднее.

Эксперты говорят, что с началом действия новой формулы можно ожидать стабильности цен, а по итогам года цены в рознице не должны превысить уровня инфляции.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Цены на бензин

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