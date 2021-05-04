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Вышел трейлер "Холстона" - от автора "Американской истории ужасов"

Новости
    04.05.2021, 12:14
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Обнародован ролик сериала "Холстон" (Halston), нового продюсерского проекта Райана Мёрфи, автора, среди прочего, "Американской истории ужасов".

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Трейлер, содержащий непотребства, доступен на YouTube-канале сервиса Netflix (18+).

В центре - "история молниеносного взлета и падения первого известного американского модельера" Роя Холстона Фроуика, заболевшего СПИДом и умершего от саркомы Капоши в 1990-м. Останки модельера кремировали.

Сыграл его Юэн Макгрегор.

Фото: youtube.com/ Netflix UK & Ireland
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Режиссер - Даниэль Минахан ("Игра престолов", "Дэдвуд").

В других ролях: Билл Пуллман ("Шоссе в никуда"), Ребекка Дайан ("Элементарно"), Дэвид Питу ("Клан Сопрано", "Карточный домик"), Рори Калкин ("Подлый Пит", "Сумеречная зона"), Вера Фармига ("Мотель Бейтса").

Релиз - 14 мая.

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