Вышел трейлер "Холстона" - от автора "Американской истории ужасов"

Обнародован ролик сериала "Холстон" (Halston), нового продюсерского проекта Райана Мёрфи, автора, среди прочего, "Американской истории ужасов".
Трейлер, содержащий непотребства, доступен на YouTube-канале сервиса Netflix (18+).
В центре - "история молниеносного взлета и падения первого известного американского модельера" Роя Холстона Фроуика, заболевшего СПИДом и умершего от саркомы Капоши в 1990-м. Останки модельера кремировали.
Сыграл его Юэн Макгрегор.
Режиссер - Даниэль Минахан ("Игра престолов", "Дэдвуд").
В других ролях: Билл Пуллман ("Шоссе в никуда"), Ребекка Дайан ("Элементарно"), Дэвид Питу ("Клан Сопрано", "Карточный домик"), Рори Калкин ("Подлый Пит", "Сумеречная зона"), Вера Фармига ("Мотель Бейтса").
Релиз - 14 мая.