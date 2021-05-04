Вышел трейлер "Холстона" - от автора "Американской истории ужасов"

В центре - "история молниеносного взлета и падения первого известного американского модельера" Роя Холстона Фроуика, заболевшего СПИДом и умершего от саркомы Капоши в 1990-м. Останки модельера кремировали.

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