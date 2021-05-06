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06.05.2021 17:35
Рубрика: Общество

Главный онколог Минздрава оценил новую антитабачную концепцию

Текст: Елена Манукиян
Любые меры, направленные на снижение потребления табака, крайне необходимы, заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн, комментируя принятую правительством антитабачную концепцию.

По его словам, эти меры особенно необходимы в условиях распространения онкологических заболеваний, поскольку курение приводит к развитию 15 форм рака и становится причиной 25-30% всех злокачественных опухолей.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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"Курение табака уже давно объявлено ВОЗ одной из ведущих устранимых причин преждевременной смертности, убивающей более 7 млн человек в мире ежегодно", - сказал Каприн.

Правительственная антитабачная концепция утверждена 6 мая. Она содержит более 20 мероприятий, направленных на профилактику курения и сокращение спроса на табачную продукцию. В их числе - запрет на рекламу табачных изделий, борьба с незаконным производством и оборотом такой продукции, а также совершенствование требований к упаковке.

В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения.

В Минздраве напомнили, что борьба с потреблением табака также предусмотрена нацпроектом "Демография", согласно которому к 2024 году число курящих граждан в России должно сократиться на 10%.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Алкоголь и табак Борьба с курением

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