Главный онколог Минздрава оценил новую антитабачную концепцию

Любые меры, направленные на снижение потребления табака, крайне необходимы, заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн, комментируя принятую правительством антитабачную концепцию.

По его словам, эти меры особенно необходимы в условиях распространения онкологических заболеваний, поскольку курение приводит к развитию 15 форм рака и становится причиной 25-30% всех злокачественных опухолей.

"Курение табака уже давно объявлено ВОЗ одной из ведущих устранимых причин преждевременной смертности, убивающей более 7 млн человек в мире ежегодно", - сказал Каприн.

Правительственная антитабачная концепция утверждена 6 мая. Она содержит более 20 мероприятий, направленных на профилактику курения и сокращение спроса на табачную продукцию. В их числе - запрет на рекламу табачных изделий, борьба с незаконным производством и оборотом такой продукции, а также совершенствование требований к упаковке.

В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения.

В Минздраве напомнили, что борьба с потреблением табака также предусмотрена нацпроектом "Демография", согласно которому к 2024 году число курящих граждан в России должно сократиться на 10%.