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В Marvel ищут черного режиссера для нового "Блэйда"

Новости
    06.05.2021, 17:03
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пока Warner Bros. и DC ищут чёрного режиссёра для фильма про чёрного Супермена, их конкуренты из Marvel также без дела не сидят: ищут чёрного режиссёра для нового "Блэйда", анонсированного ещё в 2019-м. На главную роль, напомним, был назначен дважды оскароносный Махершала Али ("Лунный свет" и "Зелёная книга").

Фото: youtube.com
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Сценарий доверено было написать Стэйси Осей-Куффур, ранее трудившейся над сериалом "Хранители" про супергероев, кальмары и угнетение чернокожих по мотивам одноимённого графического романа Алана Мура. При этом компания Marvel её не торопит - по сообщению The Holywood Reporter, производство картины, которое должно было начаться уже в сентябре этого года, отложено до июля 2022-го, чтобы женщина могла спокойно поработать. Ожидается, что финальная версия текста должна быть готова к середине декабря.

Что же касается выбора режиссёра, то вы будете смеяться, но у Marvel - если верить, опять же, THR - на руках тот же список, каким оперируют в Warner/DC: Реджина Кинг, Шака Кинг и Стивен Кейпл-младший.

Исходя из вышесказанного, резонно предположить, что нового "Блэйд", который должен ещё как-то вписаться в густонаселённую киновселенную, мы увидим не раньше 2023 года.

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