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Warner Bros. и DC ищут черного режиссера для черного Супермена

Новости
    06.05.2021, 16:04
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: twitter.com/THR Фото: twitter.com/THR
Фото: twitter.com/THR

Чёрному Супермену - чёрный режиссёр: Warner Bros. и DC заняты активным поиском двух чернокожих деятелей - постановщика и актёра - для новой картины о знаменитом криптонце в плаще. Чёрного сценариста, если что, уже нашли - это Та-Нехиси Коутс, журналист и писатель, автор комиксов про Чёрную пантеру и Капитана Америку. А заправлять всем проектом в качестве продюсера назначен белый Джей Джей Абрамс.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передаёт The Hollywood Reporter, на должность постановщика рассматриваются оскаровские номинанты Реджина Кинг ("Одна ночь в Майами") и Шака Кинг ("Иуда и чёрный мессия"), а также снявший "Крид 2" Стивен Кейпл-младший. Но возможен и такой вариант, при котором возьмут какого-нибудь талантливого новичка.

По информации издания, фильм про чёрного Супермена не будет являться частью основной вселенной DC - той, где "Чудо-женщина", "Лига справедливости", "Шазам!" и "Флэш". А будет сам по себе - как "Джокер" и предстоящая трилогия Мэтта Ривза про Бэтмена с Робертом Паттинсоном.

Ранее, напомним, на главную роль настойчиво прочили звезду вышеупомянутого "Крида" Майкла Б. Джордана. Но тот в конце концов слухи опроверг. Стало быть, место пока вакантно.

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