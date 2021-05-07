Внутри садовых товариществ бесплатной газификации не будет

Из нее следует, что газификация будет бесплатной, но подразумевает это подведение трубы только до границ домовладений. На земельных участках и в домах все работы по разводке газа и подключению оборудования останутся в зоне ответственности их владельцев или жителей. Потребители вольны выбирать технику, которая им нравится, и подключать любые дополнительные услуги, но оплачивать их придется из своего кармана.

Обязательным техническим условием для бесплатного подведения газа к земельному участку является - расположение домовладения на расстоянии не более 200 метров от газопровода, в котором есть достаточная пропускная способность для подключения. Еще одно ограничение - мощность газового оборудования в доме не должна превышать 7 кубометров в час. Именно отсюда появилась цифра в 300 квадратных метров. Считается, что 7 кубометров максимального почасового расхода газа достаточно для газоснабжения дома такой площади.

В пресс-службе Минэнерго также отметили, что программа газификация не имеет ограничений по видам населенных пунктов. Например, что беспокоит многих дачников, садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) в ней участвуют, при соответствующем решении региональных властей и оператора газификации в каждом конкретном случае. Но есть некоторые юридические нюансы. Подведение газа без привлечения средств граждан для СНТ возможно только до границ самого товарищества, поскольку участки являются коллективной совместной собственностью, уточнили в ведомстве. То есть разводку газа по всей территории СНТ членам товарищества придется делать за свой счет.

Выполнение все работ будет осуществляться едиными региональными операторами газификации. По словам замминистра энергетики Павла Сорокина, в большинстве регионов им будет "Газпром" - собственник единой системы газоснабжения. Важным нововведением станет служба единого окна газификации в газораспределительных организациях и в перспективе в МФЦ. Для подведения газа к границам домовладения достаточно будет подать заявку на подключение. Все остальное будет сделано внутри системы. Аналогично будет проводиться процедура заключения договора с газоснабжающей организацией, сказал Сорокин.

Большие опасения вызывал вопрос финансирования всех этих планов, поскольку существует риск перенесения части нагрузки на граждан за счет увеличения тарифов или стоимости завершающих работ по разводке и подключения газа внутри жилья. Ранее новая программа газификации была оценена в 1,9 млрд рублей до 2030 года, из которых 600 млрд рублей пока не найдены.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) неоднократно заявляли, что роста выше инфляции тарифов на газ для населения не будет. Ежегодно они индексируются, но речь идет о совсем незначительном увеличении - около 3%.

В отношении роста стоимость завершающих работ, в пресс-службе ФАС пояснили, что будут строго следить за стоимостью проведения газа по участку и разводке внутри дома. И в случае выявления ее необоснованного роста ведомство будет принимать меры реагирования.

Кроме этого, "дорожная карта" предусматривает определение минимального пакета услуг для работ внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить возможность злоупотребления и завышения цены на строительство.

Но у экспертов нет твердой уверенности, что здесь получится избежать злоупотреблений. По мнению начальника Управления аналитических исследований "УНИВЕР Капитал" Дмитрия Александрова, препятствовать росту цен на эти услуги возможно используя обратную связь с населением - информационный контроль, но только там, где он есть и налажен.

Коммерческие структуры могут воспользоваться моментом и взвинтить цены, но спровоцировать их рост может ажиотажный спрос, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Это может стать проблемой, так как отсечет от бесплатной газификации наиболее бедные слои населения. Тем более что строительство газопровода на участке, обустройство котельной, покупка котла и другого необходимого оборудования сами по себе недешевое удовольствие, отметил эксперт.

Известно также о сроках и этапах газификации. В первую очередь, до 2023 года будет проведена догазификация - подведен газ к домовладениям в уже газифицированных населенных пунктах, подключенных к газовой сети, в которых уже построены внутрипоселковые газопроводы. Здесь будет сделана, так называемая, последняя миля - отвод от внутрипоселкового газопровода до границ домовладений. Ранее эти работы были платные и в зависимости от рельефа местности, застройки и расстояния до внутрипоселкового газопровода, могли оцениваться от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. Точный график догазификации таких поселений должен быть составлен до 1 июля этого года.

Параллельно с этим будут вестись работы по подключению еще негазифицированных поселений - строительства региональных и внутрипоселковых газопроводов, и отводов до границ домовладений. Они будет идти в соответствии с планом газификации регионов. Сегодняшний ее уровень составляет 71,4%. К 2026 году планируется достичь - 74,7%, а к 2030 году - 82,9%. Самый низкий уровень газификации - в Сибири (16,8%), а также некоторых областях Дальнего Востока. Стопроцентной газификации страны не будет - там, куда невыгодно тянуть трубы, будут использоваться другие источники энергии. Например, президент уже поручил Минэнерго и правительству Камчатского края обеспечить создание локальной инфраструктуры для приема сжиженного природного газа (СПГ) для бесперебойного снабжения жителей и предприятий региона газом.