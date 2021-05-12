"Длинную" Lada Niva снова поспешили похоронить

Чешский портал Garaz опубликовал информацию о том, что уже летом этого года АвтоВАЗ снимет с производства пятидверную Lada Niva Legend - после того, как выполнит план по госзаказу. Как оказалось, информация о скором выходе внедорожника на пенсию преувеличена.

Группа "Нетипичный АвтоВАЗ" рассекретила производственный план на июль 2021 года, в котором "пятидверка" фигурирует.

Напомним, что недавно у Lada Niva Legend 5 дв. появилась версия Black, и АвтоВАЗ, объясняя, для чего внедорожнику нужно ещё одно исполнение, рассказал, что на "длинную" версию модели приходится 25% от всего объёма продаж Lada Niva.

Другими словами, убирая "пятидверку", АвтоВАЗ лишает себя части прибыли. Пока есть спрос, Lada Niva Legend 5 дв. будет выпускаться - мощности завода позволяют это делать даже после переноса сборки на основной конвейер Lada Niva Travel.

С другой стороны, третья линия конвейера, на которой выпускаются внедорожники Niva, по неофициальной информации, нужна АвтоВАЗу под новую Lada Granta, поэтому не исключено, что к концу года "пятидверку" всё-таки отправят на покой.

На момент написания публикации "РГ" не получила официального комментария АвтоВАЗа относительно слухов о жизненном цикле Lada Niva Legend 5 дв.

Цена на Lada Niva Legend 5 дв. начинается от 675 900 рублей.