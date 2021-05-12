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12.05.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Растянутый Volkswagen Tiguan обновился

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В начале мая Volkswagen показал лишь тизер семиместного Tiguan Allspace. А сегодня немецкая марка наконец полностью рассекретила обновленный вариант модели.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Tiguan Allspace может похвастать дизайном в стиле Golf последнего поколения. Снаружи кроссовер получил изменённую бамперную группу, оригинальные боковые пороги, новые фары, фонари с иной графикой, другие диски. Светодиодная светотехника предлагается уже в "базе". Автомобиль можно оборудовать матричной оптикой со светящейся полоской вдоль решётки.

Внутри удлиненный Tiguan теперь имеет новую мультимедиа с системой распознавания голосовых команд, сенсорные кнопки на рулевом колесе и сенсорный блок управления климат-контролем. В стандартной комплектации машина оснащается цифровой комбинацией приборов.

Помимо этого, расширена цветовая гамма Tiguan Allspace и стали доступны новые варианты отделки интерьера. Также появились следующие функции: адаптивный круиз-контроль, система мониторинга "слепых" зон, система экстренного торможения и удержания в полосе, автоматическая парковка.

Моторная линейка Tiguan Allspace осталась прежней. Кроссовер комплектуется двухлитровым дизелем, бензиновыми двигателями объёмом 1,5 литра и 2,0 литра.

Отметим, что Volkswagen Tuguan Allspace предлагается исключительно в Европе и США. Машина вышла спустя почти год после модернизации обычной версии модели.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen