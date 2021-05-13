АвтоВАЗ приступил к выпуску Lada Granta с новым мотором

Двигатель ВАЗ-11182 дебютировал на обновлённом Lada Largus: "РГ" неоднократно рассказывала о его конструкционных особенностях и преимуществах. Стало известно, что мотор начали устанавливать на семейство Lada Granta.

ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с. пришёл на смену 87-сильному агрегату (индекс 11189). Преимуществами новинки являются хорошая тяга на низких оборотах (80% доступно в зоне тысячи оборотов), улучшенная топливная экономичность, отсутствие необходимости регулировки клапанов при пробеге до 90 000 км, а сами клапаны остаются целыми, если вдруг порвётся ремень ГРМ.

По информации Avtograd news, АвтоВАЗ приступил к выпуску Lada Granta с новым 90-сильным двигателем. Предполагается, что ВАЗ-11182 заменит 87-сильный агрегат (11186). О дате начала продаж пока ничего неизвестно, но, по предварительной информации, машины могут появиться у дилеров уже в мае.

О том, что Lada Granta получит мотор, как у обновлённого Largus, стало известно из ОТТС на модель, которое было опубликовано в феврале 2021 года, позднее эту информацию подтвердили на АвтоВАЗе.