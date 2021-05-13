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13.05.2021 15:52
Рубрика: Происшествия

Кузнецова просит наградить педагогов, которые защищали детей в Казани

Текст: Владимир Емельяненко

Детский омбудсмен Анна Кузнецова будет обращаться в государственные органы с просьбой о награждении педагогов, которые защищали детей и помогали их эвакуировать из школы №175 в Казани, где случилась стрельба. Там, по данным МВД Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил о том, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него было официально зарегистрировано оружие.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"От имени наших коллег - уполномоченных по правам ребенка в различных регионах страны, от нашего института мы будем ходатайствовать о награждении педагогов, которые в тот день защищали детей, помогали в эвакуации, а также о представлении к наградам Эльвиры Игнатьевой и Венеры Айзатовой, кто ценой своей жизни защищал детей", - заявила Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью агентству РИА "Новости".

Она не сдержала эмоций. "Если бы не они... - заметила детский омбудсмен, - именно их фото должны быть в сети интернет, на страницах в СМИ, именно об их смелости и решимости нужно рассказывать".

Представитель СК России Светлана Петренко чуть позднее сообщила, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда он арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Стрельба в школе Казани

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