В ряде субъектов РФ для привлечения и роста инвестиций в экономику активно используют региональные бренды. Однако многие еще недооценивают возможности этого инструмента. В Курганской области, к примеру, официально зарегистрировано всего четыре региональных бренда, хотя потенциальных гораздо больше. О том, что мешает активнее применять такой ресурс, "РГ" рассказала руководитель Центра поддержки технологий и инноваций при областной универсальной научной библиотеке имени Югова Татьяна Кокорина.

Татьяна Степановна, для начала давайте проясним, что такое региональный бренд? Я не нашла в официальных источниках такого понятия.

Татьяна Кокорина: Действительно, определение регионального бренда законодательно не прописано. В обиходе его называют визитной карточкой товаров и услуг, которые производятся на конкретной территории. Наименование места происхождения товара (НМПТ) как объект интеллектуальной собственности появилось в 1992 году, вместе с законом РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Потом перешло в Гражданский кодекс РФ. В июле 2020-го к нему добавился еще один объект интеллектуальных прав - географическое указание (ГУ). Суть его в том, чтобы товар был связан с местностью, где его изготовили, и там осуществлялась хотя бы одна из стадий производства, в то время как НМПТ предусматривает полный цикл производства товара в одном регионе. ГУ легче зарегистрировать. По нему потребители часто судят о качестве продукции и репутации изготовителя. Мы можем безошибочно узнать регион по продуктам, предметам, памятникам истории и архитектуры, художественным изделиям и каким-то другим эксклюзивным вещам, которые ни с чем не спутаешь. Например, тульский пряник, оренбургский пуховый платок, гжель, каслинское литье. Таким образом, наименование места происхождения товара и географическое указание и есть неформальное обозначение регионального бренда.

Сколько региональных брендов зарегистрировано в Курганской области?

Татьяна Кокорина: Всего четыре: НМПТ минеральная вода "Шадринская", "Шадринская-1", "Курганское льняное масло", а также народный художественный промысел "Шадринская береста". И ни одного географического указания. Это, конечно, очень мало для региона, который славится своими экологически чистыми продуктами, охотой, рыбалкой, курортами. К сожалению, бизнес и местные органы власти не используют в полной мере возможности региональных брендов для популяризации территории, продвижения местной продукции, в том числе на внешнем рынке, и привлечения средств в экономику.

Почему, как вы думаете?

Татьяна Кокорина: Полагаю, у нас недостаточно информации, просветительской работы в этом направлении. Ведь в первую очередь, конечно, сам бизнес должен проявить инициативу, чтобы его продукцию знали и покупали. Безусловно, в этом должна быть заинтересована и власть. Ведь, продвигая местную продукцию на рынке, она создает хорошую репутацию и муниципалитету. Город будет на слуху, узнаваем. Сюда захотят приехать туристы и посмотреть своими глазами, где выпускают качественные изделия. Так создается положительный имидж территории. В Шадринске, видимо, это хорошо понимают - там всерьез занимаются данным вопросом.

Товарный знак - это имидж отдельного предприятия и дает преимущества конкретному юрлицу. Особенность регионального бренда в том, что его можно использовать коллективно

Кстати, в 2018 году региональным брендам было посвящено заседание Совета Федерации. Подчеркивалось, что продвижение собственных узнаваемых брендов не только позволит сохранить уникальные региональные производства, но и обеспечит рост доходов в бюджеты всех уровней, в первую очередь в местную казну. Однако не везде понимают важность развития института интеллектуальной собственности, в некоторых регионах нет даже четкого понимания, что представляет собой это направление. Там, где относятся к этому вопросу формально, упускают огромные возможности для экономического роста.

Может, бизнесу просто достаточно зарегистрировать товарный знак - и продукция станет узнаваемой?

Татьяна Кокорина: Да, его продукцию будут знать, а регион - нет. Товарный знак - это имидж отдельного предприятия и дает преимущества конкретному юрлицу. Особенность регионального бренда в том, что его можно использовать коллективно. Допустим, несколько производителей мясных изделий объединяются в группу, ассоциацию или союз и выпускают продукцию под единым брендом, к примеру, курганские колбасы или курганские пельмени. Бренд будет защищен законом, его никто, кроме них, использовать не вправе.

А как же конкуренция?

Татьяна Кокорина: Надо расставлять приоритеты. К тому же никто не посягает на индивидуальность участников группы. Здесь выгода обоюдная: бизнес за счет своей продукции продвигает регион, а регион - бизнес. Вместе легче защищать бренд, в том числе за рубежом.

Мы говорим о том, чтобы в названии продукта было указано место его происхождения. А как быть, если на упаковке написано: "зауральское качество", "зауральский продукт"? Ведь такого официального названия нет. Тем более географически к Зауралью можно отнести всю территорию за Уралом.

Татьяна Кокорина: Согласна, здесь есть вопрос, хотя местные жители, конечно, знают, что Зауралье - это и есть Курганская область. К тому же на упаковке - адрес производителя. Разборчивый потребитель обязательно обращает на него внимание.

Кстати, об упаковке. На пакете указано: пастеризованное молоко "Шадринское". Но изготовитель находится в Москве, а производитель - в Ялуторовске Тюменской области. Чей региональный бренд продвигает этот продукт?

Татьяна Кокорина: Как региональный бренд продукт не зарегистрирован, но если говорить о продвижении, то он больше работает на Шадринск. К слову, его знают давно и не только в Курганской области.

Татьяна Степановна, у нас в регионе есть программа развития и поддержки объектов интеллектуальной собственности?

Татьяна Кокорина: Сегодня такой программы нет. Действие концепции инновационного развития закончилось в 2015 году, а государственная программа Курганской области "Развитие науки и технологий" была рассчитана на период до 2020 года. Поэтому сейчас каждый сам по себе: предприниматели, изобретатели, чиновники. В региональном профильном департаменте есть, правда, отдел развития предпринимательства и инноваций, но у него задачи немного другие - там в основном занимаются выставочной деятельностью. Во всяком случае, по вопросам интеллектуальной собственности привлекают нас. В регионе существует проблема нехватки профессиональных патентных кадров, поэтому необходимо формировать кадровую политику в области интеллектуальной собственности. Своевременная правовая охрана и квалифицированное использование объектов интеллектуальной собственности являются в наши дни необходимым условием успешного выхода предприятия на рынок и эффективного хозяйствования. А низкий уровень грамотности в вопросах защиты и правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности приводит порой к удручающим результатам.

Каким, например?

Татьяна Кокорина: Запомнилось, как лет 15 назад автобусный завод представил новый выставочный образец на ВДНХ, но не оформил на него авторские права. Находчивые и предприимчивые китайцы ходили вокруг изделия, фотографировали, изучали. Через год они приехали со своим зарегистрированным образцом, а наш завод вынужден был снять свой с производства, хотя по сути это была его разработка. Вообще, в Китае чуть ли не на каждом предприятии свои патентные службы, как когда-то было в нашей стране.

Беда в том, что в Курганской области не налажена связь между структурами, занимающимися вопросами интеллектуальной деятельности. Мы сейчас обсуждаем перспективу создания экспертного совета как координирующего органа. Чтобы у руководителей была заинтересованность в обращении к мнениям экспертного совета, этот орган должен быть авторитетным, а его рекомендации - приносить прямую выгоду. Желательно иметь в регионе уполномоченного при губернаторе области по вопросам интеллектуальной собственности. Цели в этой сфере могут быть достигнуты, если экспертный совет станет для управленцев чем-то вроде "одного окна", где можно оперативно получить консультацию компетентных специалистов для последующего принятия решений. Ведь интеллектуальная собственность - основа инновационной экономики. Без нее сейчас никуда.