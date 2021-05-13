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В Москве госпитализирован актер Евгений Сытый

Новости
    13.05.2021, 12:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Российского актера театра, кино и ТВ, актера МХТ имени Чехова Евгения Костюкова (более известного под псевдонимом Сытый) госпитализировали в Москве.

Как стало известно РЕН ТВ, Сытый был доставлен в больницу из-за осложнений, "возникших на фоне тяжелой болезни", характер которой не уточнен.

По данным канала, в настоящее время Сытый находится в отделении хирургии.

Сытый родился в 1969-м в Белово, Кемеровская область. В кино - с нулевых: "Коктебель", "Жить" Сигарева, "Вы все меня бесите", Яким в "Гоголе", "Аритмия", "Эпидемия", "Доктор Лиза", "Аванпост", "Проект "Анна Николаевна", "Чернобыль: Зона отчуждения", "Домашний арест", "Папа закодировался", "На острие" - всего порядка шестидесяти проектов.

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